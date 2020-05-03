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Посол Украины в Германии предложил пари о Крыме

Комментариев: 2
Украинский дипломат считает необходимым сохранять санкции против России, а призывы снять их, по его мнению, являются лучшим доказательством того, что санкции на самом деле работают.
Посол Украины в Германии
Посол Украины в Германии
УНИАН
 
Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру о том, что оккупированный Крым вернется в состав Украины, сообщает Укринформ.
 
Перед этим в интервью немецкому изданию Tagesspiegel Шредер предложил снять санкции с России, введенные в ответ на аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины, из-за их, якобы, неэффективности.
 
"Что касается бесстыдного тезисы господина Шредера о том, что "ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым", то хотелось бы объявить этому 76-летнему экс-политику и топ-лобисту Кремля своеобразное пари: еще при его жизни Крым непременно вернется в лоно матери-Украины. Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на Востоке и садится на Западе", - сказал посол.
 
Мельник отметил, что призывы снять ограничения являются лучшим доказательством того, что санкции на самом деле работают.
 
"Чем громче господин Шредер на каждом углу кричит о том, что введенные против России санкции являются якобы" бессмысленными ", тем более очевидным становится для немецкой общественности тот неоспоримый факт, что санкции ЕС и США прекрасно работают", - заявил Мельник.
 
Как известно, Шредер является руководителем совета директоров государственной российской компании "Роснефть и председателем совета акционеров Nord Stream AG", которая управляет строительством газопровода Северный поток-2.
 
Напомним, ранее сообщалось, что Мельник отказался от приглашения бургомистра Берлина отметить завершение Второй мировой войны в Европе в компании послов РФ и Беларуси.
 
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Теги: Украина-Россия, Крым, Германия, санкции, аннексия Крыма, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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WTF2wtf    03.05.2020, 17:26
Оценка:  +11
WTF2wtf
Шредер просто отрабатывает деньги от Газпрома и не более ...
navigator2    03.05.2020, 20:32
Оценка:  0
navigator2
хана пар-аше, нефть вже не повернеться до 50баксов, електромобилям зелене світло
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