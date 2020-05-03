Посол Украины в Германии предложил пари о Крыме

Украинский дипломат считает необходимым сохранять санкции против России, а призывы снять их, по его мнению, являются лучшим доказательством того, что санкции на самом деле работают.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру о том, что оккупированный Крым вернется в состав Украины, сообщает Укринформ.

Перед этим в интервью немецкому изданию Tagesspiegel Шредер предложил снять санкции с России, введенные в ответ на аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины, из-за их, якобы, неэффективности.

"Что касается бесстыдного тезисы господина Шредера о том, что "ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым", то хотелось бы объявить этому 76-летнему экс-политику и топ-лобисту Кремля своеобразное пари: еще при его жизни Крым непременно вернется в лоно матери-Украины. Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на Востоке и садится на Западе", - сказал посол.

Мельник отметил, что призывы снять ограничения являются лучшим доказательством того, что санкции на самом деле работают.

"Чем громче господин Шредер на каждом углу кричит о том, что введенные против России санкции являются якобы" бессмысленными ", тем более очевидным становится для немецкой общественности тот неоспоримый факт, что санкции ЕС и США прекрасно работают", - заявил Мельник.

Как известно, Шредер является руководителем совета директоров государственной российской компании "Роснефть и председателем совета акционеров Nord Stream AG", которая управляет строительством газопровода Северный поток-2.

Напомним, ранее сообщалось, что Мельник отказался от приглашения бургомистра Берлина отметить завершение Второй мировой войны в Европе в компании послов РФ и Беларуси.