Аэропорт Вены предлагает пассажирам тесты на Covid

Из австрийской столицы можно вилететь регулярными рейсами в Доху, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гамбург, Лиссабон, Минск и Софию.

ПЦР-тесты будут делать в аэропортах

Венский аэропорт с 4 мая будет предлагать пассажирам, которые прилетают в Австрию, пройти на месте тестирование на коронавирус. В случае отрицательного результата путешественники смогут не проходить двухнедельный карантин, сообщает DW.

Пассажиры смогут пройти ПЦР-тест на коронавирус сразу в аэропорту и получить результаты уже через два-три часа. Тест будет стоить 190 евро. Его смогут пройти также пассажиры, вылетающих из Вены, чтобы продемонстрировать отрицательный результат в аэропорту назначения.

"Воздушные путешествия, например деловые или неотложные поездки станут более безопасными или легкими", - сообщили представители аэропорта.

Из австрийской столицы можно вилететь регулярными рейсами в Доху, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гамбург, Лиссабон, Минск и Софию.