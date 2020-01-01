Аэропорт Вены предлагает пассажирам тесты на Covid
Из австрийской столицы можно вилететь регулярными рейсами в Доху, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гамбург, Лиссабон, Минск и Софию.
Венский аэропорт с 4 мая будет предлагать пассажирам, которые прилетают в Австрию, пройти на месте тестирование на коронавирус. В случае отрицательного результата путешественники смогут не проходить двухнедельный карантин, сообщает DW.
Пассажиры смогут пройти ПЦР-тест на коронавирус сразу в аэропорту и получить результаты уже через два-три часа. Тест будет стоить 190 евро. Его смогут пройти также пассажиры, вылетающих из Вены, чтобы продемонстрировать отрицательный результат в аэропорту назначения.
"Воздушные путешествия, например деловые или неотложные поездки станут более безопасными или легкими", - сообщили представители аэропорта.
Из австрийской столицы можно вилететь регулярными рейсами в Доху, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гамбург, Лиссабон, Минск и Софию.
Напомним, что в Австрии зафиксировано около 15,5 тысячи случаев заражения коронавируса, умерли 598 человек, в которых подтвердили инфицирования. С 1 мая в Австрии отменили значительную часть карантина.
Эта же новость на Корреспондент