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Аэропорт Вены предлагает пассажирам тесты на Covid

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Из австрийской столицы можно вилететь регулярными рейсами в Доху, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гамбург, Лиссабон, Минск и Софию.
ПЦР-тесты будут делать в аэропортах
ПЦР-тесты будут делать в аэропортах
 
Венский аэропорт с 4 мая будет предлагать пассажирам, которые прилетают в Австрию, пройти на месте тестирование на коронавирус. В случае отрицательного результата путешественники смогут не проходить двухнедельный карантин, сообщает DW.
 
Пассажиры смогут пройти ПЦР-тест на коронавирус сразу в аэропорту и получить результаты уже через два-три часа. Тест будет стоить 190 евро. Его смогут пройти также пассажиры, вылетающих из Вены, чтобы продемонстрировать отрицательный результат в аэропорту назначения.
 
"Воздушные путешествия, например деловые или неотложные поездки станут более безопасными или легкими", - сообщили представители аэропорта.
 
Из австрийской столицы можно вилететь регулярными рейсами в Доху, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гамбург, Лиссабон, Минск и Софию.
 
Напомним, что в Австрии зафиксировано около 15,5 тысячи случаев заражения коронавируса, умерли 598 человек, в которых подтвердили инфицирования. С 1 мая в Австрии отменили значительную часть карантина.
 
 
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Теги: тесты, аэропорт, Австрия, карантин, Вена, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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