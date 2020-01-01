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Болгария ослабляет карантин, разрешает поездки внутри страны

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Бары и рестораны возобновят работу после проверок региональными инспекциями здравоохранения и агентством по безопасности пищевых продуктов.
Карантин в Болгарии
Карантин в Болгарии
 
Болгария планирует на следующей неделе отменить запрет на выезд за пределы своих местных общин и ослабит ряд других коронавирусных ограничений, заявил премьер-министр Бойко Борисов, сообщает Reuters.
 
По словам Борисова, контрольно-пропускные пункты, контролирующие междугородние поездки, скорее всего, будут сняты в среду, когда в Болгарии отмечается День Святого Георгия.
 
"Я действительно полагаюсь на дисциплину. Мы должны привыкнуть жить с этим вирусом, он не закончится через год или два", - сказал он.
 
В ближайшие дни будут сняты и другие ограничения. Бары и рестораны возобновят работу после проверок региональными инспекциями здравоохранения и агентством по безопасности пищевых продуктов. Спортсменам будет разрешено проводить индивидуальные тренировки.
 
"Индивидуальные занятия спортом на открытом воздухе разрешены с завтрашнего дня, но не соревнования. Также будут открыты бассейны с соблюдением всех мер безопасности - дезинфицирующие средства в раздевалках, (соблюдение) безопасного расстояния", - сказал Борисов.
 
В Болгарии подтверждено 1611 случаев заболевания и 72 смертельных случая. Страна объявила чрезвычайное положение до 13 мая, чтобы противостоять распространению коронавируса. Борисов сообщил, что в понедельник будет подготовлен законопроект о снятии чрезвычайного положения.
 
Напомним, что в Италии резко упала преступность в карантин.
 
 
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Теги: Болгария, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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