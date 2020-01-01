В Австралии рост заболеваемости Covid на фоне смягчения карантина

В некоторых частях страны начали ослаблять карантин: людям позволили ходить в гости в группах до двух человек, открылись парки, пляжи, риэлторы снова начали работать на объектах недвижимости и проводить аукционы.

В Австралии зафиксировали рост заболеваемости коронавирусной болезнью СOVID-19 на фоне смягчения карантинных ограничений в некоторых штатах, пишет Reuters.

В штате Виктория за прошедшие сутки выявили 13 инфицированных. Это наивысший показатель за последние несколько недель. Власти полагают, что шестеро больных заразились из-за скопления людей на мясоперерабатывающем предприятии в Мельбурне.

Еще четыре случая зафиксировали в штате Новый Южный Уэльс. Два человека заразились в сиднейском доме престарелых Ньюмарх, где с начала эпидемии COVID-19 заболели более 60 человек и 14 умерли.

В течение прошлой недели во всей Австралии фиксировали в среднем по 13 случаев в день. В некоторых частях страны начали ослаблять карантин: людям позволили ходить в гости в группах до двух человек, открылись парки, пляжи, риэлторы снова начали работать на объектах недвижимости и проводить аукционы.

При этом список снятых ограничений варьировался в зависимости от решений, принятых правительствами штатов.