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В Австралии рост заболеваемости Covid на фоне смягчения карантина

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В некоторых частях страны начали ослаблять карантин: людям позволили ходить в гости в группах до двух человек, открылись парки, пляжи, риэлторы снова начали работать на объектах недвижимости и проводить аукционы.
Австралийцы уже вернулись на пляжи
Австралийцы уже вернулись на пляжи
 
В Австралии зафиксировали рост заболеваемости коронавирусной болезнью СOVID-19 на фоне смягчения карантинных ограничений в некоторых штатах, пишет Reuters.
 
В штате Виктория за прошедшие сутки выявили 13 инфицированных. Это наивысший показатель за последние несколько недель. Власти полагают, что шестеро больных заразились из-за скопления людей на мясоперерабатывающем предприятии в Мельбурне.
 
Еще четыре случая зафиксировали в штате Новый Южный Уэльс. Два человека заразились в сиднейском доме престарелых Ньюмарх, где с начала эпидемии COVID-19 заболели более 60 человек и 14 умерли.
 
 
В течение прошлой недели во всей Австралии фиксировали в среднем по 13 случаев в день. В некоторых частях страны начали ослаблять карантин: людям позволили ходить в гости в группах до двух человек, открылись парки, пляжи, риэлторы снова начали работать на объектах недвижимости и проводить аукционы.
 
При этом список снятых ограничений варьировался в зависимости от решений, принятых правительствами штатов. 
 
Напомним, что Болгария планирует на следующей неделе отменить запрет на выезд за пределы своих местных общин и ослабит ряд других коронавирусных ограничений.
 
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Теги: Австралия, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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