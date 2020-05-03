Covid-19 распространился из лаборатории - Помпео

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил о наличии значительного количества доказательств того, что коронавирус начал распространяться из лаборатории в китайском Ухане, сообщает телеканал ABC.

По словам Помпео, американские власти имеют серьезные доказательства того, что вспышка коронавируса началась именно из лаборатории в Ухане.

"Мы изначально говорили, что это вирус, который появился в китайском Ухане. Китай и раньше заражал мир, у них и раньше были лаборатории, которые не соответствуют стандартам. Это не первый раз, когда мир подвергся воздействию вируса, появившегося из-за ошибки в китайской лаборатории", - заявил он.

Глава американского Госдепа добавил, что сейчас разведка собирает всю информацию относительно распространения коронавируса.

"Разведывательное сообщество по-прежнему работает. Разведка должна продолжать проводить проверки, чтобы мы были уверены. Я могу заявить, что мы имеем значительный объем доказательств того, что это появилось из лаборатории в Ухане", - подчеркнул Помпео.

Кроме того, Помпео вновь обвинил китайские власти в попытках скрыть часть информации о распространении коронавируса.