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Covid-19 распространился из лаборатории - Помпео

Комментариев: 10
Американские власти имеют серьезные доказательства того, что вспышка коронавируса началась именно из лаборатории в китайском Ухане.
Помпео винит во всем Китай
Помпео винит во всем Китай
 
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил о наличии значительного количества доказательств того, что коронавирус начал распространяться из лаборатории в китайском Ухане, сообщает телеканал ABC.
 
По словам Помпео, американские власти имеют серьезные доказательства того, что вспышка коронавируса началась именно из лаборатории в Ухане.
 
"Мы изначально говорили, что это вирус, который появился в китайском Ухане. Китай и раньше заражал мир, у них и раньше были лаборатории, которые не соответствуют стандартам. Это не первый раз, когда мир подвергся воздействию вируса, появившегося из-за ошибки в китайской лаборатории", - заявил он.
 
 
Глава американского Госдепа добавил, что сейчас разведка собирает всю информацию относительно распространения коронавируса.
 
"Разведывательное сообщество по-прежнему работает. Разведка должна продолжать проводить проверки, чтобы мы были уверены. Я могу заявить, что мы имеем значительный объем доказательств того, что это появилось из лаборатории в Ухане", - подчеркнул Помпео.
 
Кроме того, Помпео вновь обвинил китайские власти в попытках скрыть часть информации о распространении коронавируса.
 
Напомним, ранее национальная разведка США заявила, что коронавирус, который вызывает заболевание COVID-19, не был создан искусственно или генетически модифицирован. Американские спецслужбы соглашаются с учеными, что к появлению коронавируса не причастен человек.
 
 
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Теги: США, Китай, Коронавирус, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (10)
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Splash_in_water    04.05.2020, 00:45
Оценка:  0
Splash_in_water
Короновирус искусственного происхождения. Это уже всем понятно. Непонятно только , зачем его надо было таким образом распространять. Что это за эксперимент такой над населением Земли ?
Graddfeydd    04.05.2020, 00:53
Оценка:  0
Graddfeydd
Возможно, обычная халатность - нарушили правила безопасности работы с исследовательским материалом. Если в совке умудрились сибирскую язву из лаборатории выпустить (я про Свердловск-19), тот тут инцидент с короной. Только от язвы уже вакцина была готовая.
Splash_in_water    04.05.2020, 01:23
Оценка:  +1
Splash_in_water
Вирус очень избирателтной в зависимости от региона. В Китае дети не гибли вообще. В нашей стране умирают даже 8-месячные детишки.
i-Вес    04.05.2020, 00:00
Оценка:  -22
i-Вес
А у Китая есть неопровержимые доказательства что этот вирус был создан в американской биолаборатории.
Graddfeydd    04.05.2020, 00:12
Оценка:  +2
Graddfeydd
Рашидов еще недостаточно передохло от новой китайской порчи для правления мозгов? Так еще не вечер - нахоронитесь вдоволь.
nytxcdeer    03.05.2020, 22:24
Оценка:  -22
nytxcdeer
Помпео?Это тот самый который назвал нашу псевдонезависимую квазистрану проектом США,над которым они долго работали?
Kostos    03.05.2020, 23:37
Оценка:  -1
Kostos
Пошло на xyй
ЗаелоПластинку    04.05.2020, 00:32
Оценка:  +3
ЗаелоПластинку
Антибес, ты что, смирился уже с тем, что твоя сотня бойцов уже не настолько продуктивна? Уже даже название на более узнаваемое не меняешь. Или ты надеешься, что твой товарный знак уже легко узнаваем? Признаюсь, узнать твои комментарии с любого из сотни аккаунтов труда не составляет, в этом ты прав.
Graddfeydd    03.05.2020, 22:01
Оценка:  +2
Graddfeydd
Видать, будут натягивать косой глаз на желтую жoпy...
Бим_Бом    03.05.2020, 21:47
Оценка:  +1
Бим_Бом
Так и есть!
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