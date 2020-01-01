Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

МВФ выделит Грузии 200 млн долларов на борьбу с коронавирусом

Комментариев: 0
Финансирование будет предоставлено для обеспечения макроэкономической стабильности, оказания помощи сфере здравоохранения и поддержки платежного баланса.
Грузия получит деньги от МВФ
Грузия получит деньги от МВФ
 
Международный валютный фонд решил выделить Грузии транш на сумму 200 миллионов долларов на поддержку экономики, пострадавшей от влияния коронавируса, пишет Reuters.
 
Финансирование будет предоставлено для обеспечения макроэкономической стабильности, оказания помощи сфере здравоохранения и поддержки платежного баланса.
 
"Ожидается, что пандемия окажет значительное влияние на экономику Грузии, нарушая позитивную экономическую траекторию прошлых лет", - говорится в заявлении фонда.
 
Напомним, что в прошлом месяце в МВФ заявили, что ожидают, сокращения ВВП Грузии на 4% в 2020 году, однако фонд не прогнозирует восстановления роста на уровне 4% в 2021.
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Грузия, МВФ, Коронавирус, транш МВФ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь