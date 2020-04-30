В США стрипклуб начал работать в драйв-формате из-за карантина

Стрибклуб в формате Drive обустроили на парковке заведения: установили палатки, сцены, музыкальное и световое оборудование, клиенты просто заезжают в заведение на машинах.

Стриптиз-клуб Lucky Devil Lounge в Портленде (штат Орегон) изменил модель работы из-за пандемии коронавируса и начал работать в драйв-формате, сообщает Fox News.

Идею предложила местная компания по организации мероприятий, признается Шон Боулд, владелец Lucky Devil Lounge. Партнеры также остались без работы, поэтому предложили коллаборации.

These Reuters photos of a strip club in Oregon operating as a drive through takeaway service confirm that we have reached the neon anime sci fi part of our future dystopia. pic.twitter.com/kRKOVz5CWE — Sean Craig (@sdbcraig) April 30, 2020

Стрибклуб в формате Drive обустроили на парковке заведения: установили палатки, сцены, музыкальное и световое оборудование. Расположили все так, чтобы между танцовщицами и клиентами сохранялась дистанция.

"Я пригласил некоторых друзей и коллег, чтобы протестировать идею, установил на авто GoPro и проехал. Когда пересмотрел отснятый материал, я подумал: Это потрясающе", - рассказывает Боулд.