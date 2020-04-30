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В США стрипклуб начал работать в драйв-формате из-за карантина

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Стрибклуб в формате Drive обустроили на парковке заведения: установили палатки, сцены, музыкальное и световое оборудование, клиенты просто заезжают в заведение на машинах.
 
Стриптиз-клуб Lucky Devil Lounge в Портленде (штат Орегон) изменил модель работы из-за пандемии коронавируса и начал работать в драйв-формате, сообщает Fox News.
 
Идею предложила местная компания по организации мероприятий, признается Шон Боулд, владелец Lucky Devil Lounge. Партнеры также остались без работы, поэтому предложили коллаборации.
 
 
Стрибклуб в формате Drive обустроили на парковке заведения: установили палатки, сцены, музыкальное и световое оборудование. Расположили все так, чтобы между танцовщицами и клиентами сохранялась дистанция.
 
 
"Я пригласил некоторых друзей и коллег, чтобы протестировать идею, установил на авто GoPro и проехал. Когда пересмотрел отснятый материал, я подумал: Это потрясающе", - рассказывает Боулд.
 
Напомним, что в США стриптизерши также доставляют еду на дом.
 
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Теги: США, стриптиз, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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