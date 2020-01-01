Коронавирус вызывает инсульт у молодых пациентов - СМИ

Появляется все больше доказательств того, что инфекция Covid-19 может вызвать свертывание крови необычными способами, и инсульт может быть ожидаемым следствием этого.

Врачи обнаружили, что новый коронавирус может вызвать внезапные инсульты у взрослых в возрасте 30-40 лет, у которых нет сложных и хронических болезней, пишет CNN.

По словам медиков, появляется все больше доказательств того, что инфекция Covid-19 может вызвать свертывание крови необычными способами, и инсульт может быть ожидаемым следствием этого.

Нейрохирург Томас Оксли из Нью-Йорка и его коллеги рассказали о пяти пациентах, которых они лечили. Все были моложе 50 лет, и у всех были или легкие симптомы инфекции Covid-19, или никаких симптомов вообще.

"Вирус, кажется, вызывает увеличенное свертывание в крупных артериях, приводя к серьезному инсульту", - сказал Оксли.