Коронавирус вызывает инсульт у молодых пациентов - СМИ
Появляется все больше доказательств того, что инфекция Covid-19 может вызвать свертывание крови необычными способами, и инсульт может быть ожидаемым следствием этого.
Врачи обнаружили, что новый коронавирус может вызвать внезапные инсульты у взрослых в возрасте 30-40 лет, у которых нет сложных и хронических болезней, пишет CNN.
По словам медиков, появляется все больше доказательств того, что инфекция Covid-19 может вызвать свертывание крови необычными способами, и инсульт может быть ожидаемым следствием этого.
Нейрохирург Томас Оксли из Нью-Йорка и его коллеги рассказали о пяти пациентах, которых они лечили. Все были моложе 50 лет, и у всех были или легкие симптомы инфекции Covid-19, или никаких симптомов вообще.
"Вирус, кажется, вызывает увеличенное свертывание в крупных артериях, приводя к серьезному инсульту", - сказал Оксли.
Мозговые клетки умирают, когда кровоток останавливается, и чем дольше он блокируется, тем больше повреждения мозга. Быстрое лечение в таком случае является жизненно важным.
"Наш отчет показывает семикратное увеличение числа случаев внезапного инсульта у молодых пациентов за последние две недели. Большинство из этих пациентов не имели истории болезни в прошлом и находились дома с легкими симптомами или без симптомов Covid-19", - добавил он.
Врачи также сообщают, что из-за пандемии люди неохотно обращаются в отделения неотложной помощи. Оксли рекомендует людям наблюдать за симптомами коронавирусной инфекции и звонить в скорую помощь, если есть какие-либо признаки инсульта.
Напомним, медики Италии, Испании и Франции заявляют о новом симптоме коронавирусной инфекции, который проявляется у каждого пятого их пациента в виде дерматологической проблемы - обычно это сыпь в области ног, особенно на ступнях и пальцах.
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