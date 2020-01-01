В Италии к работе возвращается 4,5 миллиона человек

По мнению специалистов, послабление карантинных мер, станет серьезной проверкой на способность итальянцев сосуществовать с вирусом.

В Италии, в одной из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран, вводят первые послабления карантина. В основном они касаются производственной и строительной деятельности, приостановленной 22 марта. Об этом, в воскресенье, 3 мая, сообщает ТАСС.

Закрытыми остаются рестораны, бары, торговые центры, спортивные залы, бассейны, парикмахерские и косметические салоны. Не открываются и учебные учреждения, детские сады. Школьники и выпускники будут сдавать экзамены онлайн.

Также итальянцам разрешили гулять в парках и садах, а также отдаляться от места жительства более чем на 200 м. Однако остается условие - гулять и бегать можно только в узком семейном кругу, никакие групповые выходы и встречи не допускаются.

В городах открывают кладбища. В церквях возобновляются отпевания, но участвовать в них могут не более 15 человек.

Разрешается навестить близких родственников и постоянных партнеров в пределах региона проживания.

Спортивные комплексы, подвергшиеся дезинфекции, открывают для профессиональных спортсменов, выступающих на соревнованиях международного уровня.

Далее власти планируют провести мониторинг и посмотреть, как послабления будут влиять на динамику заражений. Если в стране не будет резкого всплеска инфицирования, то 18 мая итальянцев ждет следующий этап послаблений - откроют магазины и музеи, а первого июня - рестораны и парикмахерские.

Одновременно правительство продумывает возможности организации внутреннего туризма, учитывая, что до конца года возвращение иностранных туристов практически невозможно.

Пока неясно, что будет с театрами и кинотеатрами, открытие которых сопряжено с объективными сложностями.

Ранее МВД Италии заявило, что введение в стране ограничительных мер в связи с коронавирусом привело к резкому снижению уровня преступности.

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