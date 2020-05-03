Трамп заявил, что ничего не знал о COVID-19

Ранее СМИ сообщили, что разведка США была осведомлена о распространении коронавируса еще в ноябре 2019 года, хотя Китай сообщил о вспышке только в конце декабря.

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения ряда СМИ о том, что он был предупрежден спецслужбами об опасности COVID-19 заранее. Американский лидер заверил, что разведслужбы страны не обладали никакой информацией о коронавирусе вплоть до января 2020 года. Об этом, в воскресенье, 3 мая, Трамп написал в своем Twitter.

Intelligence has just reported to me that I was correct, and that they did NOT bring up the CoronaVirus subject matter until late into January, just prior to my banning China from the U.S. Also, they only spoke of the Virus in a very non-threatening, or matter of fact, manner... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 3, 2020

"Тема коронавируса не поднималась до последних чисел января, и это было прямо перед тем, как я запретил въезд в США из Китая. Кроме того, в Пекине говорили о вирусе между делом", - написал Трамп.

Он уточнил, что до этого времени спецслужбы не относились серьезно к эпидемии.

Ранее телекомпания ABC со ссылкой на источники в спецслужбах рассказала, что Национальный центр медицинской разведки при Разведывательном управлении Министерства обороны США (РУМО) предупреждал Белый дом о губительных последствиях коронавируса как для здоровья людей, так и для бизнеса еще в ноябре прошлого года.

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