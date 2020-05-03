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Трамп заявил, что ничего не знал о COVID-19

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Ранее СМИ сообщили, что разведка США была осведомлена о распространении коронавируса еще в ноябре 2019 года, хотя Китай сообщил о вспышке только в конце декабря.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения ряда СМИ о том, что он был предупрежден спецслужбами об опасности COVID-19 заранее. Американский лидер заверил, что разведслужбы страны не обладали никакой информацией о коронавирусе вплоть до января 2020 года. Об этом, в воскресенье, 3 мая, Трамп написал в своем Twitter.

"Тема коронавируса не поднималась до последних чисел января, и это было прямо перед тем, как я запретил въезд в США из Китая. Кроме того, в Пекине говорили о вирусе между делом", - написал Трамп.

Он уточнил, что до этого времени спецслужбы не относились серьезно к эпидемии.

Ранее телекомпания ABC со ссылкой на источники в спецслужбах рассказала, что Национальный центр медицинской разведки при Разведывательном управлении Министерства обороны США (РУМО) предупреждал Белый дом о губительных последствиях коронавируса как для здоровья людей, так и для бизнеса еще в ноябре прошлого года.

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Теги: США, twitter, Трамп, Дональд Трамп, разведка, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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