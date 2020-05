Трамп заявил, что ничего не знал о COVID-19

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения ряда СМИ о том, что он был предупрежден спецслужбами об опасности COVID-19 заранее. Американский лидер заверил, что разведслужбы страны не обладали никакой информацией о коронавирусе вплоть до января 2020 года. Об этом, в воскресенье, 3 мая, Трамп написал в своем Twitter.

Intelligence has just reported to me that I was correct, and that they did NOT bring up the CoronaVirus subject matter until late into January, just prior to my banning China from the U.S. Also, they only spoke of the Virus in a very non-threatening, or matter of fact, manner...