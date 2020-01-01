В Хорватии открывают салоны красоты и парикмахерские

Власти Хорватии приступили в понедельник к реализации второго этапа смягчения карантинных мер.

Начиная с понедельника в Хорватии стартует вторая волна послабления карантинных ограничений, введенных в стране в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом, в понедельник, 4 мая, сообщает ТАСС.

Начиная с понедельника, в Хорватии возобновят работу в полном объеме государственные и частные медучреждения. Начнут принимать клиентов салоны красоты и парикмахерские.

Третья фаза снятия карантинных ограничений в Хорватии запланирована на 11 мая. В случае отсутствия негативной динамики заражения, в стране разрешат собираться группам до 10 человек, откроются торговые центры, дошкольные центры и начальные школы, станут доступны лабораторная и художественная деятельность в узких коллективах, запустят внутренние междугородные автобусные и авиаперевозки.

Тогда же возобновят работу рестораны и кафе. Разрешат вход в парки и парковые зоны.

Первую фазу смягчения мер в республике запустили 27 апреля. Тогда возобновилась работа общественного транспорта, библиотек, музеев, рынков, магазинов, в том числе книжных и вещевых.

К настоящему времени в Хорватии зарегистрировано 2 096 заболевших, выздоровели 1 489 человек, 79 человек умерли.

Ранее Хорватия ввела запрет на междугороднее передвижение даже на собственных авто и запретила гражданам выходить из дома без крайней необходимости.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet