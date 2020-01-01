СМИ считают, что власти КНР скрывали масштабы инфекции

Медиа ссылается на доклад разведки США, составленный на основании анализа “аномального” изменения импорта и экспорта в Китае в период начала пандемии.

В США нашли причину "сокрытия" Китаем данных о коронавирусе

Власти КНР скрывали данные о степени опасности коронавируса, чтобы запастись медикаментами и оборудованием, необходимыми для борьбы с вирусом. Об этом, в воскресенье, 3 мая сообщило агентство Associated Press со ссылкой на данные разведки США.

В документах, на которые ссылается информационное агентство, указывается, что Пекин, якобы преуменьшая степень опасности новой инфекции, увеличил импорт и сократил экспорт предметов медицинского назначения. При этом китайские чиновники "всячески отрицали наличие экспортных ограничений, запутывая и задерживая предоставление своих торговых данных".

“Китайские власти пытались скрыть, отрицая наличие экспортных ограничений, запутывая и задерживая предоставление своих торговых данных”, - говорится в материале.

По данным издания, КНР почти весь январь скрывала от Всемирной организации здравоохранения информацию о заразности коронавируса, заказывая из-за рубежа маски, медицинские халаты и перчатки.

Ранее президент США Дональд Трамп опроверг сообщения ряда СМИ о том, что он был предупрежден спецслужбами об опасности COVID-19 заранее.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet