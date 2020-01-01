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В Афганистане заявили о возможном убийстве мигрантов в Иране

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Афганистан подозревает, что по меньшей мере 70 афганцев, пытающихся проникнуть в Иран из афганской провинции Герат, были избиты иранскими пограничниками и утоплены в реке Харируд.
Река Харируд разделяющая Афганистан и Иран
Река Харируд разделяющая Афганистан и Иран
wikipedia.org

Кабул проверит информацию о гибели афганских мигрантов в Иране. По сообщениям местных СМИ, в пятницу афганцы утонули в реке при попытке нелегально попасть в Иран. Якобы иранские пограничники избили их и вынудили прыгнуть в реку Харируд. Об этом, в воскресенье, 3 мая, сообщает Reuters.

Вместе с тем, власти Ирана опровергают обвинения, не отрицая факт смерти нелегальных мигрантов. Они полагают, что те погибли, будучи на территории Афганистана.

Река Теджен или как ее еще называют Харируд служит границей между Ираном и афганской провинцией Герат, которую нелегалы часто пересекают, чтобы попасть за границу.

В Иране проживают примерно три миллиона граждан Афганистана. Это беженцы и гастарбайтеры.

Ранее в Индии несколько сотен рабочих мигрантов подрались с полицией во время карантина. Люди, доведенные безработицей до отчаяния, требовали от властей предоставить им бесплатный транспорт, который доставил бы их домой.

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Теги: Афганистан, Иран, смерть, мигранты, нелегальные мигранты
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Источник: korrespondent.net

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