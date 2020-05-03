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Египет открывает отели на фоне ослабления карантина

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Члены персонала отеля будут каждый раз перед сменой должны проходить тестирование на коронавирус.
Нужно будет придерживаться требований
Нужно будет придерживаться требований
 
В Египте откроют отели для местных туристов при условии выполнения некоторых ограничений, пишет The New York Times.
 
Обязательным в отелях должен быть медпункт с врачом-гражданином Египта. Также должно быть выделено небольшое здание либо часть этажа, где будет создана карантинная зона в случае выявления коронавируса у туристов или персонала.
 
Гостям должны постоянно мерить температуру, обеспечивать их антисептиками. Процедуру регистрации они будут проходить онлайн. Работникам отеля будут делать тестирование на коронавирус, когда они начнут приступать к работе.
 
До конца мая отели могут принимать лишь 25% гостей от максимальной заполняемости. С 1 июня это число планируют увеличить до 50%.
 
На туристический сектор приходится 12-15%  ВВП Египта. Его закрытие из-за коронавируса привело к потерям примерно в 1 млрд долларов в месяц.
 
Напомним, президент Египта на три месяца продлил чрезвычайное положение в стране.
 
 

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Теги: Египет, отели, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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