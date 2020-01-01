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Украинец в Польше спас жизнь местного жителя

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Инцидент произошел на озере.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

В польском городе Остшешув гражданин Украины спас жизнь 20-летнего местного жителя.

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Об этом передает Польское радио, ссылаясь на пресс-службу полиции.

По предварительной информации, инцидент произошел на озере. В полиции отметили, что в озеро упали двое мужчин, но одного спас украинец. Спаситель как раз рыбачил неподалеку.

Между тем, второго утопающего поляка украинцу спасти не удалось. Тело 19-летнего молодого человека позже было выловлено из воды сотрудниками экстренных служб.

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Кроме того, копы уже подтвердили, что спасенный гражданин Польши во время инцидента находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Информации о погибшем пока нет.

Напомним, сегодня в Украине открываются консульства Польши. В начальный период будут приниматься только документы с целью получения виз для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок.

 

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Теги: Польша, спасение, алкоголь, украинец
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