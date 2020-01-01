В Кении женщина варила камни, спасая детей от голода

Безработной 45-летней матери восьми детей пришлось пойти на крайние меры из-за невозможности накормить детей.

Жительница Кении Пенина Бахати пыталась отвлекать своих детей от чувства голода при помощи нехитрого обмана, сообщило местное издание TUKO

Когда ночной плач голодных детей стал совсем невыносимым, она положила в кастрюлю камни и поставила ее на огонь, пытаясь убедить, что еда уже готовится.

Это удалось проделать дважды - пока один из детей не обнаружил обман. Женщина рассказала журналистам, что потеряла мужа в 2019 году и осталась единственным кормильцем восьми своих детей.

Ранее помогала одна из дочерей, выполнявшая черновую работу в Кисауни, но после начала эпидемии коронавируса семья лишилась и этого скудного источника доходов.

Теперь Пенина и ее дети зависят только от доброжелательности, соседей, которые дают им еду, но это бывает не всегда.

Журналисты отметили жуткие условия, в которых обитает семья: в доме есть только коллекция изодранной одежды и грязный старый матрас на полу, толщину которого можно сравнить только с толщиной языка.

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