Число жертв коронавируса в Италии может быть на тысячи человек больше

Смертность с конца февраля по конец марта выросла почти на 40% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, что может свидетельствовать о большем количестве жертв COVID-19, чем считалось ранее.

Количество жертв эпидемии коронавируса в Италии может быть гораздо выше официальных данных. Об этом свидетельствует доклад Нацинститута статистики и Высшего института здравоохранения, опубликованный в понедельник, 4 мая.

В частности, с 20 февраля по 31 марта смертность выросла на 38,7% до 90,9 тысячи человек, в сравнении со средним показателем с 2015 по 2019 годы. Из них, по официальным данным, свыше 13 тысяч умерли от последствия заражения COVID-19.

"Есть еще доля примерно в 11 600 летальных исходов, для которых мы можем, используя имеющиеся на сегодняшний день данные, выдвигать гипотезу о трех возможных причинах. Это дополнительная смертность, связанная с COVID-19 (случаи, при которых не был выполнен тест), косвенная смертность, связанная с COVID-19 (гибель вследствие дисфункции органов, таких как сердце или почки, и вероятные последствия заболеваний, вызванных вирусом у непроверенных людей, как это происходит по аналогии с увеличением смертности от кардиореспираторных проблем во время гриппа) и, наконец, косвенная смертность, не связанная с вирусом, но которая была вызвана кризисом в больничной системе и опасением попасть в больницу в наиболее пострадавших районах", - сказано в докладе.

При этом на севере страны оказались сконцентрированы 89% всех смертельных исходов. В наиболее пострадавших от вспышки провинциях области Ломбардия в марте зарегистрирован многократный рост смертности: в Бергамо она выросла на 568%, в Кремоне - на 391%. В марте по сравнению с 2019 годом смертность в Италии выросла на 49,4%.

Напомним, что в Италии к работе возвращается 4,5 миллиона человек. По мнению специалистов, послабление карантинных мер, станет серьезной проверкой на способность итальянцев сосуществовать с вирусом.

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