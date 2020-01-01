Число жертв COVID-19 превысило 250 тысяч человек

В мире уже более 3,6 миллиона выявленных случаев инфицирования, из них летально закончились 250,8 тысяч.

В мире 250 тысяч смертей от COVID-19

Количество смертей из-за коронавируса в мире превысило 250 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Worldometers в понедельник, 4 мая.

По данным ресурса, по состоянию на вечер 4 мая в мире зафиксировано 3 621 111 случаев коронавируса. Из них 1 179 189 закончились выздоровлением, а 250 817 закончились смертью больного.

Лидером по количеству случаев и по числу смертей остается США - там выявлено 1 201 008 случаев, из них 69 127 имели летальный исход.

В Испании выявлен 248 301 случай (25 428 смертей), а в Италии выявлено 211 938 случаев (29 079 смертей).

Напомним, что ранее были названы страны ЕС, где пик коронавируса еще впереди. В ряде европейских государств еще фиксируется увеличение количества случаев COVID-19, но начальная волна эпидемии в Европе уже прошла.

Также сообщалось, что убытки населения мира из-за пандемии оценили в $3,4 трлн. Все страны в данное время находятся под большим давлением, и ни одна страна не может выстоять в одиночку, заявили в ООН.

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