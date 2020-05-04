NYT получила Пулитцеровскую премию за серию статей о РФ

Сотрудников издания отметили за материалы о противоправных действиях российских властей.

Серия публикаций газеты The New York Times о России была отмечена Пулитцеровской премией. Список победителей был опубликован на сайте премии 4 мая.

Отмечается, что в связи с пандемией COVID-19 объявление лауреатов проходило в режиме онлайн, а не в Школе журналистики Колумбийского университета.

В номинации Международная журналистика были отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей о хищническом поведении режима Владимира Путина, написанных с риском для жизни".

На сайте газеты сообщается , что оргкомитет Пулитцеровской премии отметил издание за описание операций России по вмешательству в дела других стран.

Награда за лучшие материалы на внутриполитическую тематику достались корреспондентам издания ProPublica за серию статей о проблемах на 7-м флоте ВМС США и журналистам газеты Seattle Times за материалы об ошибках, допущенных при проектировании самолетов Boeing 737 MAX.

Лучшим журналистским расследованием стала серия публикаций The New York Times о таксистах города.

В номинации Разъяснительная журналистика победили журналисты The Washington Post за "прорывные" материалы о том, сколь губительным может быть эффект от глобального потепления. Фотографы информагентства Reuters получили награду в номинации Новостная фотография за проект о протестах в Гонконге. А фотокорреспонденты AP - в номинации Художественная фотография за проект о жизни в регионе Кашмир. Журналисты Anchorage Daily News и ProPublica были отмечены в главной номинации Служение обществу. Они писали о нехватке полицейских в небольших населенных пунктах Аляски и многолетнем игнорировании этой проблемы властями.

На награды в 15 категориях в сфере журналистики могут претендовать все творческие работники, вне зависимости от национальности. Единственное условие состоит в том, что их работа должна быть опубликована в американской газете. При этом на премии в сфере поэзии, драмы и музыки могут быть выдвинуты только граждане США.

Напомним, в 2019 году журналисты The New York Times стали лауреатами Пулитцеровской премии за публикации о предполагаемых финансовых махинациях американского президента Дональда Трампа. А годом ранее редакции The Washington Post и NYT были отмечены за цикл материалов о российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Учредителем престижной Пулитцеровской премии стал американский журналист и издатель венгерского происхождения Джозеф Пулитцер (1847-1911). Учредителем престижной Пулитцеровской премии стал американский журналист и издатель венгерского происхождения Джозеф Пулитцер (1847-1911).

В 1904 году он составил завещание, согласно которому пожертвовал два миллиона долларов Колумбийскому университету в Нью-Йорке. Большая часть этих денег предназначалась для создания специализированного учебного заведения для журналистов, а четверть суммы - для вручения премий и стипендий в области литературы, журналистики и образовательной деятельности.

Вскоре после смерти Пулитцера была создана Школа журналистики при Колумбийском университете. Первое вручение премии состоялось в июне 1917 года.