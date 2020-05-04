NYT получила Пулитцеровскую премию за серию статей о РФ

Сотрудников издания отметили за материалы о противоправных действиях российских властей.
Серия публикаций газеты The New York Times о России была отмечена Пулитцеровской премией. Список победителей был опубликован на сайте премии 4 мая.
Отмечается, что в связи с пандемией COVID-19 объявление лауреатов проходило в режиме онлайн, а не в Школе журналистики Колумбийского университета.
В номинации Международная журналистика были отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей о хищническом поведении режима Владимира Путина, написанных с риском для жизни".
На сайте газеты сообщается, что оргкомитет Пулитцеровской премии отметил издание за описание операций России по вмешательству в дела других стран.
Награда за лучшие материалы на внутриполитическую тематику достались корреспондентам издания ProPublica за серию статей о проблемах на 7-м флоте ВМС США и журналистам газеты Seattle Times за материалы об ошибках, допущенных при проектировании самолетов Boeing 737 MAX.
Лучшим журналистским расследованием стала серия публикаций The New York Times о таксистах города.
В номинации Разъяснительная журналистика победили журналисты The Washington Post за "прорывные" материалы о том, сколь губительным может быть эффект от глобального потепления.
Фотографы информагентства Reuters получили награду в номинации Новостная фотография за проект о протестах в Гонконге. А фотокорреспонденты AP - в номинации Художественная фотография за проект о жизни в регионе Кашмир.
Журналисты Anchorage Daily News и ProPublica были отмечены в главной номинации Служение обществу. Ониписали о нехватке полицейских в небольших населенных пунктах Аляски и многолетнем игнорировании этой проблемы властями.
На награды в 15 категориях в сфере журналистики могут претендовать все творческие работники, вне зависимости от национальности. Единственное условие состоит в том, что их работа должна быть опубликована в американской газете. При этом на премии в сфере поэзии, драмы и музыки могут быть выдвинуты только граждане США.
Учредителем престижной Пулитцеровской премии стал американский журналист и издатель венгерского происхождения Джозеф Пулитцер (1847-1911).
В 1904 году он составил завещание, согласно которому пожертвовал два миллиона долларов Колумбийскому университету в Нью-Йорке. Большая часть этих денег предназначалась для создания специализированного учебного заведения для журналистов, а четверть суммы - для вручения премий и стипендий в области литературы, журналистики и образовательной деятельности.
Вскоре после смерти Пулитцера была создана Школа журналистики при Колумбийском университете. Первое вручение премии состоялось в июне 1917 года.