В США прогнозируют рост смертей от коронавируса к августу
Преждевременный отказ от карантинных ограничений может привести к увеличению числа жертв, заявили эксперты.
Число жертв коронавируса в США к августу может превысить 134 тысячи. Такой прогноз 4 мая обнародовали на сайте Института оценки и измерения показателей здоровья при Университете штата Вашингтон, сообщает СNN.
Эксперты исследовательского центра полагают, что преждевременный отказ от санитарных ограничений и норм социального дистанцирования может привести к резкому росту числа жертв COVID-19.
Так, к 4 августа число летальных исходов в США может достичь 134 475.
"Несомненно, мы ожидаем роста смертности по нескольким причинам. Одна из них - чрезмерная активность населения до ослабления требований социального дистанцирования, а также преждевременный отказ от этих требований", - заявил профессор Института оценки и измерения показателей здоровья Али Мокдада.
Он также указал, что одним из факторов, способных повлиять на рост смертности от COVID-19 в США, являются вспышки заболевания на Среднем Западе.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировали более 1,17 миллиона случаев заражения коронавирусом, 68 689 человек скончались.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что количество умерших от COVID-19 в стране может составить около 100 тысяч человек, что значительно выше недавних прогнозов.
Напомним, 30 апреля стало самым смертоносным днем в США за весь период вспышки коронавируса - за 24 часа умерли 2909 человек.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент