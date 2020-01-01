В США прогнозируют рост смертей от коронавируса к августу

Преждевременный отказ от карантинных ограничений может привести к увеличению числа жертв, заявили эксперты.

В США ожидают всплеск смертности от COVID-19 к началу августа

Число жертв коронавируса в США к августу может превысить 134 тысячи. Такой прогноз 4 мая обнародовали на сайте Института оценки и измерения показателей здоровья при Университете штата Вашингтон, сообщает СNN.

Эксперты исследовательского центра полагают, что преждевременный отказ от санитарных ограничений и норм социального дистанцирования может привести к резкому росту числа жертв COVID-19.

Так, к 4 августа число летальных исходов в США может достичь 134 475.

"Несомненно, мы ожидаем роста смертности по нескольким причинам. Одна из них - чрезмерная активность населения до ослабления требований социального дистанцирования, а также преждевременный отказ от этих требований", - заявил профессор Института оценки и измерения показателей здоровья Али Мокдада.

Он также указал, что одним из факторов, способных повлиять на рост смертности от COVID-19 в США, являются вспышки заболевания на Среднем Западе.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировали более 1,17 миллиона случаев заражения коронавирусом, 68 689 человек скончались.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что количество умерших от COVID-19 в стране может составить около 100 тысяч человек , что значительно выше недавних прогнозов.

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