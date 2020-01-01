Принц Уильям разрешил заправлять медицинские самолеты у своего дворца

Отмечается, что благодаря такому решению медикам больше не придется тратить время на то, чтобы добраться до ближайшей заправочной базы в Уотфорде.

Как отмечает газета, мера поможет спасти больше жизней.

Ранее частная посадочная площадка использовалось в основном для вертолетов королевской семьи.

Напомним, Кенсингтонский дворец используется в качестве лондонской резиденции герцога и герцогини Кембриджских, которые в данный момент находятся с детьми в изоляции в Норфолке.

По последним данным университета Джона Хопкинса, число зараженных коронавирусом в Великобритании приближается к 192 тысячам, из них почти 29 тысяч человек скончались.