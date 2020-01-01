Принц Уильям разрешил заправлять медицинские самолеты у своего дворца
Медики смогут экономить время, которое тратили, чтобы добраться до ближайшей заправочной базы в Уотфорде.
На фоне борьбы с коронавирусом принц Уильям разрешил британским самолетам скорой помощи приземляться для дозаправки на частной площадке Кенсингтонского дворца. Об этом 4 мая сообщило издание Evening Standard.
Отмечается, что благодаря такому решению медикам больше не придется тратить время на то, чтобы добраться до ближайшей заправочной базы в Уотфорде.
Как отмечает газета, мера поможет спасти больше жизней.
Ранее частная посадочная площадка использовалось в основном для вертолетов королевской семьи.
Напомним, Кенсингтонский дворец используется в качестве лондонской резиденции герцога и герцогини Кембриджских, которые в данный момент находятся с детьми в изоляции в Норфолке.
По последним данным университета Джона Хопкинса, число зараженных коронавирусом в Великобритании приближается к 192 тысячам, из них почти 29 тысяч человек скончались.
Ранее сообщалось, что принц Уильям хочет снова стать пилотом санитарной авиации, чтобы внести свой вклад в борьбу с коронавирусом.
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