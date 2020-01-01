Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

У ВОЗ нет доказательств о COVID-19 из лаборатории

Комментариев: 0
США не предоставили организации информацию о том, что коронавирус может иметь лабораторное происхождение.
ВОЗ назвала спекулятивным заявление США о происхождении коронавируса в китайской лаборатории
ВОЗ назвала спекулятивным заявление США о происхождении коронавируса в китайской лаборатории

Всемирная организация здравоохранения считает спекулятивным заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что источником нового коронавируса стал Уханьский институт вирусологии. Об этом 5 мая сообщила газета South China Morning Post.

"Мы не получали от правительства Соединенных Штатов каких-либо данных или конкретных доказательств относительно предполагаемого происхождения вируса - так что с нашей точки зрения, это (утверждение о лабораторном происхождении коронавируса - ред.) остается спекулятивным", - подчеркнул директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Он отметил, что ВОЗ была бы рада получить любую информацию о происхождении COVID-19.

"Если такие данные и доказательства имеются, то решение о том, когда ими поделиться и поделиться ли, остается за правительством Соединенных Штатов, но ВОЗ трудно действовать в таком информационном вакууме", - добавил Райан.

Накануне глава Госдепартамента США заявил, что у Вашингтона есть доказательства распространения нового коронавируса из уханьской лаборатории. При этом Помпео не уточнил, было ли действие намеренным или случилось вследствие происшествия.

Ранее СМИ со ссылкой на данные разведки пяти стран сообщили, что власти Китая в течение продолжительного времени скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в Ухане.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, ВОЗ, лаборатория, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь