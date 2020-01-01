У ВОЗ нет доказательств о COVID-19 из лаборатории

США не предоставили организации информацию о том, что коронавирус может иметь лабораторное происхождение.

Всемирная организация здравоохранения считает спекулятивным заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что источником нового коронавируса стал Уханьский институт вирусологии. Об этом 5 мая сообщила газета South China Morning Post.

"Мы не получали от правительства Соединенных Штатов каких-либо данных или конкретных доказательств относительно предполагаемого происхождения вируса - так что с нашей точки зрения, это (утверждение о лабораторном происхождении коронавируса - ред.) остается спекулятивным", - подчеркнул директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Он отметил, что ВОЗ была бы рада получить любую информацию о происхождении COVID-19.

"Если такие данные и доказательства имеются, то решение о том, когда ими поделиться и поделиться ли, остается за правительством Соединенных Штатов, но ВОЗ трудно действовать в таком информационном вакууме", - добавил Райан.

Накануне глава Госдепартамента США заявил, что у Вашингтона есть доказательства распространения нового коронавируса из уханьской лаборатории. При этом Помпео не уточнил, было ли действие намеренным или случилось вследствие происшествия.

Ранее СМИ со ссылкой на данные разведки пяти стран сообщили, что власти Китая в течение продолжительного времени скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в Ухане.

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