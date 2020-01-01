Обвинения в адрес Китая шли из США - СМИ

Информацию о сокрытии и уничтожении КНР новостей о коронавирусе распространили США с целью оказать давление на Пекин, пишет The Guardian.

Доказательств того, что коронавирус просочился из китайской лаборатории, нет

В настоящее время нет доказательств, что коронавирус распространился из лаборатории в Ухане, а информация о сокрытии Китаем данных о COVID, которая ранее появилась в СМИ, была предоставлена США. Об этом 4 мая сообщила британская газета The Guardian , ссылаясь на источники в разведслужбах.

По информации издания, 15-страничный документ с обвинениями КНР в сокрытии данных об эпидемии, на который ссылалась австралийская Daily Telegraph, поступил не от альянса разведок пяти стран, а из США.

Также собеседник издания предположил, что доклад на самом деле не был секретным, а лишь был представлен таковым в статье.

"Мое чутье подсказывает, что это был способ выстроить контрпропаганду и оказать давление на Китай", - заявил источник в австралийской разведке.

Британские источники The Guardian также заявили, что не считают доклад основанным на секретной информации, предоставленной разведкой.

Газета подчеркивает, что разведслужбы пяти стран не исключают того, что Пекин мог быть не до конца открытым в начале вспышки коронавируса, но опасаются, что из-за сообщений СМИ произойдет эскалация международной обстановки.

Ранее австралийское издание Daily Telegraph со ссылкой на доклад разведывательного союза Пять глаз (США, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Британии) сообщило, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки COVID-19.

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