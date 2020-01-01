Румыния не будет продлевать режим чрезвычайного положения

Страна начнет отменять карантин с 15 мая.

С 15 мая Румыния начнет постепенно отменять карантинные меры, введенные из-за эпидемии коронавируса. Президент страны Клаус Йоганнис заявил, что не намерен настаивать на продлении режима ЧП после завершения его срока действия 14 мая. Об этом говорится в заявлении главы румынского государства, которое размещено на сайте президента.

Читай также: В Румынии нарушителей карантина оштрафовали на 78 млн евро

“Я не буду издавать новый указ о продлении чрезвычайного положения, и, таким образом, 14 мая - последний день, когда у нас введено чрезвычайное положение. Начиная с 15 мая, чтобы держать эпидемию под контролем, мы войдем в так называемое состояние повышенной готовности. Оно обеспечивается специальным законодательством, которое разъясняет, как действовать в случае эпидемии, и мы, к сожалению, все еще находимся в эпидемии COVID-19“, - сообщил президент.

Таким образом, гражданам Румынии больше не придется предоставлять письменное заявление о том, куда и с какой целью они направляются. Также в стране откроются парикмахерские, музеи и стоматологии, разрешат тренировки, но только профессиональным спортсменам.

Напомним, ранее сообщалось, что Испания ослабила карантин, люди вышли на прогулки. У взрослых есть время на прогулки с 6 до 10 и с 20 до 23 часов, детям разрешили гулять в полдень, а пожилым людям – поздним утром и ранним вечером.

Читай также: Граждане Франции недовольны борьбой властей с коронавирусом

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.