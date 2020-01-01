В России число зараженных COVID-19 превысило 150 тысяч

С начала пандемии умерли 1356 россиян. При этом число выздоровевших приблизилось 2 20 тысячам.

В России третьи сутки подряд показатель новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 превышает 10 тысяч. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением пандемии во вторник, 5 мая.

Так, за сутки в стране выявлен еще 10 102 случай заболевания в 83 регионах, в то время как вчера сообщалось о 10 581 случае заражения. Суточный прирост общего число инфицированных составил 7%. У 49,1% выявленных больных не было клинических проявлений болезни. Общее количество заболевших в Росии достигло 155 370.

Эпицентром пандемии в России остается Москва. За сутки в городе выявлены 5 714 новых случаев. Общее число случаев вируса в российской столице выросло до 80 115.

Также среди лидеров по количеству новых инфицированных Московская область (822), Санкт-Петербург (226), Нижегородская область (174), Свердловская область (133).

За сутки от коронавируса умерли 95 россиян, из них 52 – в Москве. Всего в России умерли 1 356 пациентов с коронавирусом, из них в Москве – 816.

Выписаны из больниц за сутки 1 770 человек. Всего выздоровевших уже 19 865 человек.

Ранее стало известно, что Россия вышла на седьмое место в мире по количеству инфицированных коронавирусом.

В связи с пандемией власти РФ продлили "нерабочие дни" в стране до окончания майских праздников – 11 мая.

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