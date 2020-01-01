В Иране заменили национальную валюту

Иран в десять тысяч раз повысил стоимость национальной денежной единицы путем введения новой валюты.

Парламент Ирана одобрил введение новой денежной единицы в стране – томана. Об этом сообщило местное информагентство Mehr News Agency

Прежняя валюта, риалы, выводится из обращения в течение двух лет. Стоимость одного томана будет соответствовать десяти тысячам риалов.

Курс новой денежной единицы к иностранным валютам будет регулироваться иранским центробанком. По его данным, в стране находятся в обращении 8 млрд банкнот, что влечет большие расходы на печать новых денег.

Как сообщалось, Иран выиграл у США суд по делу о $1,6 млрд. Эту сумму американские власти намеревались получить с Тегерана за помощь боевикам Аль-Каида в связи с терактом 11 сентября 2001 года.

Напомним, США объявили о расширении экономических санкций против Ирана. Белый дом внес в санкционные списки по Ирану пять физических лиц и 15 юридических лиц.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet