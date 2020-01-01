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В Иране заменили национальную валюту

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Иран в десять тысяч раз повысил стоимость национальной денежной единицы путем введения новой валюты.
Иранские депутаты проголосовали за отмену риалов
Иранские депутаты проголосовали за отмену риалов
 
Парламент Ирана одобрил введение новой денежной единицы в стране – томана. Об этом сообщило местное информагентство Mehr News Agency
 
Прежняя валюта, риалы, выводится из обращения в течение двух лет. Стоимость одного томана будет соответствовать десяти тысячам риалов.
 
Курс новой денежной единицы к иностранным валютам будет регулироваться иранским центробанком. По его данным, в стране находятся в обращении 8 млрд банкнот, что влечет большие расходы на печать новых денег.
 
Как сообщалось, Иран выиграл у США суд по делу о $1,6 млрд. Эту сумму американские власти намеревались получить с Тегерана за помощь боевикам Аль-Каида в связи с терактом 11 сентября 2001 года.
 
Напомним, США объявили о расширении экономических санкций против Ирана. Белый дом внес в санкционные списки по Ирану пять физических лиц и 15 юридических лиц.

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Теги: валютный рынок, Иран, валюта, курс валют
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Источник: korrespondent.net

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