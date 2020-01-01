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Нападение стаи львиц на льва попало на видео

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По словам очевидца, снявшего видео нападения, он не предполагал, что схватка будет настолько агрессивной.
Нападение на льва в Кении
Нападение на льва в Кении
кадр из видео

В Национальном парке Найроби в Кении восемь львиц напали на льва. Видео схватки опубликовало издание The New York Post.

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Видео снял сафари-гид Сухаил Манджи. Пользователи соцсетей предположили, что лев не угодил своим восьмерым женам. На самом деле, это был лев-одиночка, который хотел присоединиться к прайду.

По словам гида, он предполагал, что будет схватка, но не ожидал, что она будет настолько агрессивной.

Ранее сообщалось, что под Николаевом спасли редкого дельфина.


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Теги: животные, Африка, Кения, видео, лев, нападение
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Источник: korrespondent.net

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