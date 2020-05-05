В Москве за сутки в 15 раз больше инфицированных, чем по всей Украине

Всего за сутки в России коронавирусом заболели 10 102 человека.

За текущие сутки в Москве выявлено 5 714 новых случаев заболевания коронавирусом, при этом в Украине за тот же период зафиксировано лишь 366 случаев заражения. Также за сутки зафиксировано 95 летальных случаев. Об этом сообщает Telegram - канал Стопкоронавирус.рф.

Читай также: Россия вышла на седьмое место по коронавирусу

Всего в России зарегистрировано 155 370 случаев инфицирования COVID-19, число выздоровевших пациентов - 19 865 человек. За весь период в России от коронавируса скончался 1451 человек.

Статистика инфицированных коронавирусом в России t.me/stopcoronavirusrussia

Напомним, ранее сообщалось, что в России заболеваемость COVID-19 держится на рекордном уровне. Число инфицированных в России превысило 145 тысяч человек. С начала пандемии умерли 1356 россиян.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.