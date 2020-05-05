Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Премьер Польши раскрыл секрет роста экономики

Комментариев: 1
Украинцы заменили поляков, уехавших в страны Западной Европы в поисках более высоких заработков.
Польские власти ждут заробитчан из Украины, несмотря на коронавирус
Польские власти ждут заробитчан из Украины, несмотря на коронавирус
PAP
 
Приезд украинских трудовых мигрантов ускорил рост польской экономики. Такое мнение выразил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в статье для издания Зеркало недели.
 
"Мы помним также о гражданах Украины, проживающих и работающих в Польше. Они являются важным субъектом, без которого зафиксированный у нас на протяжении нескольких лет динамичный экономический рост был бы ниже", - отметил он. 
 
По словам Моравецкого, польские власти готовы идти навстречу интересам украинских заробитчан, чтобы удержать их у себя в стране.
 
"Сегодня украинцы, находящиеся в Польше, не должны волноваться о легальности своего пребывания. Документы, срок действия которых закончился в период состояния эпидемической угрозы или состояния эпидемии, были продлены до 30 дней после его окончания в Польше", - подчеркнул он.
 
Премьер Польши сообщил о планах продолжить прием украинских трудовых мигрантов, несмотря на жесткие карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.
 
"Мое правительство выдало распоряжение консульствам Польши в Украине возобновить прием заявлений на получение рабочей визы. Тысячи граждан Украины смогут возобновить работу в Польше", - заявил Моравецкий.
 
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой, обсудив выход обеих стран из карантина.
 
Как сообщалось, Польша возобновляет выдачу украинцам рабочих виз. В начальный период будут выдавать только визы для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Польша, заробитчане, мигранты, безвизовый режим
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
ANDREICH    05.05.2020, 12:52
Оценка:  0
ANDREICH
спочатку залишили без роботи й вигнали а тепер знов кличуть
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь