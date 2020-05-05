Премьер Польши раскрыл секрет роста экономики

Украинцы заменили поляков, уехавших в страны Западной Европы в поисках более высоких заработков.

Приезд украинских трудовых мигрантов ускорил рост польской экономики. Такое мнение выразил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в статье для издания Зеркало недели

"Мы помним также о гражданах Украины, проживающих и работающих в Польше. Они являются важным субъектом, без которого зафиксированный у нас на протяжении нескольких лет динамичный экономический рост был бы ниже", - отметил он.

По словам Моравецкого, польские власти готовы идти навстречу интересам украинских заробитчан, чтобы удержать их у себя в стране.

"Сегодня украинцы, находящиеся в Польше, не должны волноваться о легальности своего пребывания. Документы, срок действия которых закончился в период состояния эпидемической угрозы или состояния эпидемии, были продлены до 30 дней после его окончания в Польше", - подчеркнул он.

Премьер Польши сообщил о планах продолжить прием украинских трудовых мигрантов, несмотря на жесткие карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

"Мое правительство выдало распоряжение консульствам Польши в Украине возобновить прием заявлений на получение рабочей визы. Тысячи граждан Украины смогут возобновить работу в Польше", - заявил Моравецкий.

Как сообщалось, Польша возобновляет выдачу украинцам рабочих виз. В начальный период будут выдавать только визы для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ.

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