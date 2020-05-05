Лукашенко пригласил Зеленского и Путина на парад в Минск

Парад ко Дню Победы в Минске состоится.

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил своих коллег из других государств, в том числе Украины и России, на парад Победы, который состоится в Минске 9 мая, как и планировалось ранее.

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Об этом сообщает агентство БелТА во вторник, 5 мая.

Лукашенко во время общения с журналистами публично пригласил всех лидером постсоветских стран приехать в Минск.

Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск. Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар. Это самая пострадавшая республика - живой памятник войне, - сказал Лукашенко.

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Напомним, 8 и 9 мая в Киеве отменены все массовые мероприятия ко Дню Победы в связи с карантином из-за распространения коронавируса. Все киевляне должны оставаться дома.

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