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Лукашенко пригласил Зеленского и Путина на парад в Минск

Комментариев: 2
Парад ко Дню Победы в Минске состоится.
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
пресс-служба президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил своих коллег из других государств, в том числе Украины и России, на парад Победы, который состоится в Минске 9 мая, как и планировалось ранее.

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Об этом сообщает агентство БелТА во вторник, 5 мая. 

Лукашенко во время общения с журналистами публично пригласил всех лидером постсоветских стран приехать в Минск.

Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск. Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар. Это самая пострадавшая республика - живой памятник войне, - сказал Лукашенко.

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Напомним, 8 и 9 мая в Киеве отменены все массовые мероприятия ко Дню Победы в связи с карантином из-за распространения коронавируса. Все киевляне должны оставаться дома.

 

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Теги: Лукашенко, парад, День победы, Путин, Зеленский
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Комментариев (2)
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tamarakoren    05.05.2020, 13:41
Оценка:  0
tamarakoren
Один из бункера поздравит,второй видосик запилит. Бацька на трибуне один будет.
МаксимУм    05.05.2020, 13:36
Оценка:  0
МаксимУм
Вообще то самая пострадавшая это соссия, там фашисты до сих пор правят.
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