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На видео попало падение огромного крана

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Кран, считающийся самым большим в истории немецкой компании Liebherr, только установили на специальное грузоподъемное судно.
 
В городе Росток, Германия, испытания оффшорного крана завершились поломкой погрузчика. Об этом сообщило издание Vertikal.net.
 
Кран установили на специальное грузоподъемное судно. Эта модель крана может поднять груз весом до пяти тысяч тонн. На кадрах видно, как двойная стрела опрокидывается назад. 
 
В результате аварии пять человек получили легкие травмы, двоих госпитализировали. В момент поломки крана на борту судна находились 120 человек. Кран получил серьезные повреждения.
 
 
 
 
Также Корреспондент писал, что БелАЗ случайно переехал КамАЗ.
 

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Теги: Германия, видео, авария, падение, кран
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Источник: korrespondent.net

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