Авиакатастрофа SSJ-100 в РФ: пилот назвал свою версию

Производитель вовремя не доработал воздушное судно, что стало причиной его выхода из строя после попадания молнии.

Пилот самолета SSJ-100, который год назад совершил жесткую посадку в аэропорту Шереметьево, в результате чего погиб 41 человек, назвал свою версию причины катастрофы. По его словам, самолет не соответствовал нормам летной годности. Об этом он сказал во вторник, 5 мая, в интервью изданию Lenta.ru.

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“Несоответствие нормам летной годности. Если бы производитель вовремя доработал воздушное судно, авиационные инциденты подобного характера не повторялись бы, а значит - безопасность полетов была бы на приемлемом уровне, а риски свелись бы к минимуму“, - заявил пилот Денис Евдокимов, обвиняемый в гибели пассажиров.

Он рассказал, что после удара молнии перестала работать система управления самолета, поэтому ему пришлось управлять лайнером вручную. Он заявил, что после попадания молнии продолжать полет вручную было невозможно: в режиме Direct mode лететь можно только на небольших высотах, что ведет к увеличению расхода топлива. Как утверждает пилот, во время посадки самолет не реагировал на его действия должным образом.

“При отклонении ручки управления на себя воздушное судно не поднимало нос, а опускало его, и наоборот“, - сказал он.

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По его словам, уход на второй круг был невозможен из-за обратной реакции воздушного судна на управляющее воздействие. “Увеличение режима работы двигателей до взлетного дает очень сильное приращение кабрирующего момента, что при обратной реакции на управляющее воздействие привело бы к зарыванию носом во взлетную полосу либо падению на хвост. В обоих случаях, уверен, погибли бы все“, - рассказал Евдокимов.

Он обратил внимание на то, что в уголовном деле отсутствует “хоть какая-то расшифровка параметров полета, не говоря уже о детальном анализе действий и реакции воздушного судна на управляющие воздействия“.

Евдокимов также пояснил, что “при соответствии конструкции шасси нормам летной годности они должны были безопасно подломиться при первом превышении нагрузки, при этом второго отделения не произошло бы“. “Испытательных полетов с посадкой при массе, превышающей максимальную посадочную, не было, хотя производитель написал о возможности посадки с массой вплоть до максимальной взлетной“, - сказал он.

Пилот выразил глубочайшие соболезнования людям, потерявшим своих близких, и тем, кто пострадал в результате катастрофы.

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Ранее Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об авиакатастрофе самолета авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево 5 мая 2019 года. Пилоту Денису Евдокимову предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, а также крупный ущерб.

Следствие считает, что “причиной катастрофы стало несоблюдение командиром экипажа Денисом Евдокимовым процедуры эксплуатации самолета при выполнении посадки, что привело к неоднократным отделениям самолета от взлетно-посадочной полосы, приведшим к запредельной перегрузке, разрушению самолета и его систем, пожару и гибели людей“.

Напомним, 5 мая 2019 года следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 совершил аварийную посадку и загорелся. Жертвами аварии стал 41 человек.

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