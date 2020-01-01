Принцесса Диана пыталась уйти из жизни несколько раз - СМИ
Документальный фильм про принцессу Диану на заказ Netflix был снят телекомпанией DSP. Лента получилась со скандальными подробностями. В частности авторы фильма утверждают, что Леди Ди пыталась покончить с собой четыре раза, пишет The Sun.
Также в фильме идет речь о ее не очень счастливом детстве, неудачном браке с принцем Чарльзом, о расстройствах пищевого поведения.
"Уильям и Гарри будут очень расстроены и рассержены. Это особенно беспокоит Гарри, потому что он работает с Netflix", - заявил осведомленный источник.
Также принцы Уильям и Гарри считают, что документальный фильм об их матери достоверным быть не может. Однако в кинокомпании утверждают, что все данные они брали из открытых источников.
Предварительное название картины Быть мной: Диана.
Как сообщалось ранее, в сети появилось неизвестное письмо принцессы Дианы сыновьям.
Также Korrespondent.net писал, что легендарное платье принцессы Дианы пойдет с молотка за полмиллиона. За вечерний наряд, в котором принцесса Диана 34 года назад танцевала с актером Джоном Траволтой, хотят получить солидную сумму.
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