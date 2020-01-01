Первые заражения коронавирусом в мире могли произойти еще в декабре - ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения рекомендуют протестировать на коронавирус случаи нетипичной пневмонии в декабре 2019 года.

В ВОЗ узнали новые данные о сроках появления коронавируса в Европе

Заражения коронавирусом в разных уголках мира могли начаться еще в конце 2019 года. Об этом заявил представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, сообщает во вторник, 5 мая, Reuters.

Он назвал "не удивительным" случай COVID-19, который выявили во французской больнице в декабре прошлого года.

"Вполне возможно, что есть более ранние случаи", - заявил Линдмайер.

Сегодня стало известно, что в одной из французских больниц в декабре 2019 года лечился пациент с пневмонией. Повторный анализ его биоматериалов показал, что мужчина был болен коронавирусом. Пациентом оказался 43-летний житель города Бобиньи, на севере Франции. За границу он не путешествовал, но его жена работает в Международном аэропорту имени Шарля де Голля и могла заразиться вирусом от одного из пассажиров.

Таким образом, первое заражение во Франции произошло почти за месяц до того, как власти объявили о первых случаях коронавируса в стране.

Представитель ВОЗ Линдмайер также призвал другие страны проверить записи о случаях заболевания в конце 2019 года, сказав, что это даст миру "новую и более ясную картину" вспышки.

Онлайн-карта распространения коронавируса

Ранее глава ВОЗ заявил, что коронавирус с людьми останется надолго и предупредил о возможности повторных вспышек.

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