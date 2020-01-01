В Швеции допускают, что первые случаи коронавируса в стране были в ноябре

Вероятные случаи коронавируса в конце прошлого года ничего не меняют сегодня, считает главный эпидемиолог Швеции.

Единичные случаи коронавируса могли быть в Швеции еще в ноябре прошлого года. Об этом заявил Государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл, сообщает во вторник, 5 мая, SVT.

Швеция сообщила о своем первом случае коронавируса в январе прошлого года. Тогда 20-летняя женщина, которая вернулась из поездки в Ухань, получила положительный результат теста и была изолирована в больнице.

Вероятно, она была далеко не первой инфицированной вирусом в Швеции. Андерс Тегнелл считает вероятным, что случаи заболевания были в Швеции уже в ноябре.

"Я думаю, что вы можете найти частные случаи среди путешественников из Уханя, которые были там в ноябре-декабре прошлого года. Это совсем не удивительно, а очень естественно", - сказал Тегнелл.

Отдельно Тегнелл отметил, что вероятные случаи коронавируса в то время ничего не меняют сегодня. Когда его спросили, могли ли эти случаи повлиять на распространение инфекции в Швеции, он ответил отрицательно.

Сегодня стало известно, что во Франции случай COVID-19, был еще в декабре прошлого года.

Ранее глава ВОЗ заявил, что коронавирус с людьми останется надолго и предупредил о возможности повторных вспышек.

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