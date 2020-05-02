В США появились гигантские шершни-убийцы

Специалисты опасаются, что каким-то образом попавшее из Азии в США злобное насекомое может обосноваться в Новом Свете и уничтожить популяции пчел.

В США недавно появились азиатские гигантские шершни и тут же стали большой проблемой для пчеловодов. Люди жалуются, что эти насекомые уничтожают популяции пчел, пишет The New York Times.

Издание приводит пример пчеловода Теда Макфолла из штата Вашингтон. Мужчина, приехав на свою пасеку, обнаружил на земле тысячи пчелиных трупов.

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Макфолл уверен, что с ними расправились огромные азиатские шершни (Vespa mandarinia), размах крыльев которых может достигать девяти и более сантиметров. Американские пчеловоды впервые обнаружили таких шершней еще в прошлом году.

Эти насекомые опасны не только для пчел, но и для людей. Так, их укус может закончиться для человека летальным исходом. В Японии в год жертвами гигантских шершней становятся около 50 человек.

Пчеловоды опасаются, что азиатские "гости" могут уничтожить популяции пчел в США.

Также сообщалось, в Харькове мужчина умер от укуса шершня. В результате укуса насекомого у пострадавшего развилась сильная аллергическая реакция. Спасти его не удалось.

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