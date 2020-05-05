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В Либерии 45 шахтеров погибли из-за оползней

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Погибшие принимали участие в нелегальной добыче в богатом золотом регионе Гранд-Кейп-Маунт.
Шахтеры нелегально добывали золото
Шахтеры нелегально добывали золото
thetimes.co.uk

Не менее 45 шахтеров погибли в результате оползней на северо-западе Либерии. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на участников спасательной операции во вторник, 5 мая.

Отмечается, что из-под завалов были извлечены тела 45 жертв на двух рудниках в городах Массакпа и Бамгома.

Погибшие принимали участие в нелегальной добыче в богатом золотом регионе Гранд-Кейп-Маунт.

Ранее сообщалось, что в Мозамбике 11 нелегальных шахтеров погибли в результате аварий на рубиновой шахте в провинции Кабу-Делгаду.

А в Конго на золотодобывающей шахте погибли 30 человек. Обрушения в тоннелях произошли из-за проливных дождей. Многие старатели были заблокированы.

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Теги: Либерия, жертвы, оползень, шахтеры, шахта, погибли, рудник, горняки, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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