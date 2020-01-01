Там создали вирус? Чем занимается институт в Ухане

Институт вирусологии Китайской академии наук расположен в районе Цзянся, Ухань, в рамках исследований там создали гибридный вирус на основе коронавируса летучих мышей.

Самая популярная конспирологическая теория о появлении коронавируса Covid-19 гласит, что его создали в Уханськом институте вирусологии.

Подтверждения данной теории пока сомнительны. По этому поводу нет единого мнения ни в научном сообществе, ни среди американских разведывательных ведомств. Хотя госсекретарь США и бывший директор ЦРУ Майк Помпео заявил о “существенных уликах” в пользу того, что коронавирус распространился из лаборатории Института вирусологии в китайском городе Ухань.

Американский журнал Newsweek опубликовал большую статью о теории происхождения. Корреспондент.net собрал все самое интересное из материала.

Что за институт

Учреждение в Китае изучает мутации вирусов с приобретениями ими новых свойств. Подобные эксперименты проводятся в рамках десятилетней программы PREDICT с бюджетом в 200 миллионов долларов от правительств нескольких стран, в первую очередь США, во многих лабораториях по всему миру. Цель экспериментов с намеренным усилением некоторых свойств вирусов — оценить их потенциал к быстрому распространению среди людей.

После того, как в 2002 году в китайской провинции Гуандун появился вирус SARS, правительства Китая и других стран начали вкладывать значительные усилия и средства в изучение неизвестных патогенов – то есть возбудителей болезней, их опасность для человека и способы предупреждения новых пандемий.

Исследователям Института вирусологии в Ухани потребовалось больше десяти лет, чтобы, наконец, найти ту самую пещеру в удаленном районе провинции Юннань, где гнездятся летучие мыши, переносчики первого вируса SARS, вызвавшего эпидемию 2002-2003 годов.

На сегодняшний день в Уханьском институте хранится самая большая в мире коллекция штаммов коронавирусов от летучих мышей. Институт уже уже пять лет занимается экспериментами в области мутаций вирусов.

По версии Разведывательного управление министерства обороны США, новый коронавирус SARS-CoV-2, мог вследствии случайной утечки выйти, как раз из уханьской лаборатории.

При этом и и авторы доклада американской разведки, и все ученые, с которыми журналисты Newsweek общались на эту тему, категорически отвергают возможность намеренного создания и распространения SARS-CoV-2 в качестве биологического оружия.

Претензии к Китаю

В первые дни новой пандемии китайские власти настаивали на том, что он передается исключительно через контакт с животными и одновременно заставляли молчать ученых, которые пытались заявить о беспрецедентной опасности новой инфекции. Кроме того, китайские чиновники заявляли о том, что эпицентром пандемии стал рынок морепродуктов в Ухани. Но в докладе американской разведки говорится, что совместное расследование властей США и китайских ученых установило, что как минимум треть из 41 первых зараженных новым коронавирусом не имели никакого контакта с этим рынком.

Лаборатория в Ухане

Случаи утечек

В 2004 году произошла утечка SARS из пекинской лаборатории, которая привела к заражению четырех человек и смерти одного из них. А в 2014 году из лаборатории, принадлежавшей правительству США, произошла утечка сибирской язвы, которой заразились 84 человека. Для такой утечки не нужно ни сложных схем, ни злого умысла — достаточно, чтобы один сотрудник лаборатории случайно подхватил инфекцию, сам не заметив этого, и пошел с работы домой больным, по пути заражая всех остальных.

О нарушениях протоколов безопасности в Институте вирусологии в Ухани было известно давно. Еще в январе 2018 года посольство США в своих шифрограммах предупреждало Госдепартамент о пугающей нехватке квалифицированного технического персонала в лаборатории высшего уровня безопасности.

И хотя никаких доказательств “искусственного” происхождения вируса SARS-CoV-2 не существует, как и того, что он мог утечь именно из уханьского института, многочисленные косвенные свидетельства указывают, что работа этой лаборатории должна быть подвергнута более серьезному анализу, подчеркивает Newsweek.