Ученые смоделировали заболеваемость COVID-19 при ослаблении карантина

Ученые смоделировали уровень смертности в Италии после послабления карантина и заявили о необходимости соблюдения социальной дистанции.

Если Италия вернет 20% той мобильности, которая была в стране до карантина, то уровень смертности снова повысится примерно через три недели. Об этом говорится в анализе Имперского колледжа Лондона, который был опубликован во вторник, 5 мая, на сайте колледжа.

Эксперты также говорят, что меры социальной дистанции должны оставаться, так же как тестирование, отслеживание контактов и изоляция людей, которые имеют COVID-19.

"Влияние COVID-19 на Италию был трагическим. Но реакция на этот вызов помогла постепенно контролировать распространение инфекции. К сожалению, социальная дистанция и другие меры необходимы, чтобы не разрушить этот успех", - говорит главный автор исследования доктор Самир Бхат.

На данный момент исследования показывают, что благодаря карантинным мерам, базовое репродуктивное число вируса составляет ниже единицы во всех регионах Италии.

Это означает, что один человек, больной COVID-19, заражает менее одного человека.

Этого достаточно, чтобы контролировать распространение заболевания. Однако, числа людей, столкнувшихся с COVID-19 недостаточно для создания коллективного иммунитета.

Накануне сообщалось, что в Италии к работе возвращается 4,5 миллиона человек. Также итальянцам разрешили гулять в парках и садах и отдаляться от места жительства более чем на 200 м.

Ряд стран ЕС ослабил карантинные меры

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