В Австрии открытие магазинов не спровоцировало вспышку коронавируса

В стране рано ввели карантинные меры и смогли сдержать первый всплеск эпидемии. Теперь карантин ослабили, но на количество случаев это значительно не повлияло.

В Австрии три недели назад открыли тысячи магазинов, но это не спровоцировало новый всплеск коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения страны Рудольф Аншобер, передает Guardian во вторник, 5 мая.

Карантин был введен в Австрии семь недель назад. Тогда были закрыты бары, рестораны, школы, театры и второстепенные магазины. Это помогло сократить ежедневный рост количества заболеваний до менее чем 1% и сохранить уровень смертности на относительно низком уровне - умерли всего 606 человек.

Уже 14 апреля Австрия одной из первых европейских государств ослабила карантин, разрешив работу садовым центрам и магазинам площадью до 400 квадратных метров.

"Теперь мы можем очень хорошо изучить и оценить последствия 14 апреля и последующих дней, и они показывают, что мы отлично справились с первым этапом ослабления", - сказал Аншобер, добавив, что сейчас нет признаков заметного роста случаев в отдельных областях.

В настоящее время ежедневный прирост случаев инфекции составляет 0,2%.

Напомним, что ранее курорт со вспышкой коронавируса сняли со строгого карантина. Австрийский курорт Ишгль стал источником крупнейшей в стране вспышки заболевания коронавируса.

Также сообщалось, что в Австрии рекордная безработица из-за пандемии. Безработица в Австрии достигла исторического максимума - теперь уровень безработицы составляет 12,8%.

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