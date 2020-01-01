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В Австрии открытие магазинов не спровоцировало вспышку коронавируса

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В стране рано ввели карантинные меры и смогли сдержать первый всплеск эпидемии. Теперь карантин ослабили, но на количество случаев это значительно не повлияло.
Австрия не зафиксировала всплеска инфекции после открытия магазинов
Австрия не зафиксировала всплеска инфекции после открытия магазинов

В Австрии три недели назад открыли тысячи магазинов, но это не спровоцировало новый всплеск коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения страны Рудольф Аншобер, передает Guardian во вторник, 5 мая.

Карантин был введен в Австрии семь недель назад. Тогда были закрыты бары, рестораны, школы, театры и второстепенные магазины. Это помогло сократить ежедневный рост количества заболеваний до менее чем 1% и сохранить уровень смертности на относительно низком уровне - умерли всего 606 человек.

Уже 14 апреля Австрия одной из первых европейских государств ослабила карантин, разрешив работу садовым центрам и магазинам площадью до 400 квадратных метров.

"Теперь мы можем очень хорошо изучить и оценить последствия 14 апреля и последующих дней, и они показывают, что мы отлично справились с первым этапом ослабления", - сказал Аншобер, добавив, что сейчас нет признаков заметного роста случаев в отдельных областях.

В настоящее время ежедневный прирост случаев инфекции составляет 0,2%.

Напомним, что ранее курорт со вспышкой коронавируса сняли со строгого карантина. Австрийский курорт Ишгль стал источником крупнейшей в стране вспышки заболевания коронавируса.

Также сообщалось, что в Австрии рекордная безработица из-за пандемии. Безработица в Австрии достигла исторического максимума - теперь уровень безработицы составляет 12,8%.

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Теги: магазины, Австрия, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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