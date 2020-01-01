Охранника магазина застрелили за отказ пустить девочку без маски

После того, как мать с девочкой ушли, к магазину пришли отец и старший брат ребенка, которые убили "обидчика".

В американском штате Мичиган застрелили охранника магазина, который не пустил в помещение девочку без медицинской маски. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщает Associated Press.

После конфликта с охранником мать с девочкой ушли. Однако позже в магазин пришли муж и взрослый сын женщины. Свидетель убийства отмечает, что 23-летний сын женщины на заднем дворе магазина выстрелил в затылок охраннику.

После этого двое мужчин сбежали, а женщину арестовали. Трем членам семьи - матери, ее мужу и сыну - предъявили обвинение по подозрению в убийстве и незаконном владении оружием.

Отмечается, что накануне убийства в столице штата состоялись протесты против ограничений, которые ввели из-за пандемии коронавируса. По состоянию на начало недели в Мичигане 43 754 подтвержденных случая коронавируса, 4 049 человек умерли.

Ранее сообщалось, что в США за один день коронавирус забрал столько же жизней, как теракт 11 сентября.

Напомним, на Львовщине отец девушки застрелил ее агрессивного парня.

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