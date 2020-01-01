Минфин США одолжит четыре триллиона долларов

Новые займы в полтора раза превысят весь долговой объем за предыдущий год и пойдут на финансирование антикризисных программ.

Министерство финансов США планирует получить в долг 2,99 трлн долларов до конца июня. Соответствующие планы ведомства были обнародованы в понедельник, 4 мая.

Средства предназначены для финансирования программ, принятых Белым домом для преодоления коронавирусного кризиса в экономике США, включая поддержку бизнеса и наемных работников.

Необходимость займов объясняется прогнозируемым дефицитом федерального бюджета в размере 3,7 трлн долларов по итогам текущего финансового года.

Кроме того, в третьем квартале Минфин США намерен занять еще 677 млрд долларов. При этом весь объем заимствований в 2019 году составил 1,29 трлн долларов.

Напомним, Министерство финансов США выплатило $2,9 млрд американским авиаперевозчикам , столкнувшимся со значительными финансовыми потерями в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Как сообщалось, госдолг США достиг рекордных 24,5 трлн долларов. При этом из-за мер по борьбе с последствиями пандемии с начала года госдолг США вырос на 1,5 трлн долларов.

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