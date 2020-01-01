Засуха и голод. Что ждет мир после коронавируса

Вслед за коронавирусом в 2020 году миру прогнозируют природные катаклизмы - от пожаров до потопов, справиться с ними после борьбы с пандемией будет сложнее.

Коронавирус серьезно изменил жизнь всего мира, но он не может отменить природные катаклизмы, в первую очередь, глобальное потепление.

Так что по прогнозам ученых, в 2020 году планету кроме коронавируса ожидают еще, не много не мало, засуха, голод и потоп. Мировой океан нагрет как никогда, в бедных странах намечается крупнейший гуманитарный кризис столетия, по определению ООН, а богатым грозят наводнения, неурожай и выдающийся сезон ураганов.

В такой ситуации, когда все ресуры брошены на противодействие Covid-19, уже не до шуток.

Глобальное потепление

Согласно данным крупнейшей в мире базы данных о климате Земли, американского National Centers for Environmental Information (NCEI), в марте 2020 года планета рекордно нагрелась: лишь единожды за все время наблюдений с 1880 года температура отклонялась сильнее от средней.

"Загрязнение воздуха уменьшилось ввиду сокращения экономической активности, однако углекислый газ не улетучивается в одночасье, - говорит профессор Даниэла Шмидт из Бристольского университета. - Результаты потепления вроде повышенного уровня моря будут ощущаться веками. Пандемия лишь ограничила наши возможности смягчать последствия изменения климата".

Мировой океан в марте был на 0,8 градуса теплее среднего для этого месяца значения.

А чем теплее океан, тем мощнее образующиеся в нем ураганы. К тому же, над перегретыми морями льет активнее, чем над прохладной сушей, что лишает континенты дождя и вызывает засуху. Повышение температуры в западной части Индийского океана чревато засушливым летом и лесными пожарами в Австралии, а потепление вод северной Атлантики грозит высушить и спалить леса бассейна Амазонки.

Засуха в Европе

Просто новости этого года: в районе Женевы и Гренобля дождя не было больше 40 дней - последний раз такое случалось в конце XIX века, уровень водохранилищ в Украине и в Румынии упал до критической отметки, половина сельскохозяйственных земель Франции высохла до такой степени, что фермеры бьют тревогу, в Германии тоже сухо.

EPA В Германии высохла река

В США по местной пятибалльной шкале засуха второй страшной степени уже наблюдается в Техасе, Калифорнии и Орегоне, а "очень сухо" (третья степень) в десятке штатов, в основном на юге, у мексиканской границы, в центре и на северо-западе: от Алабамы до Вашингтона.

Голод

Даже без пандемии коронавируса 2020 год обещал миру крупнейший гуманитарный кризис со времен Второй мировой войны, предупреждал исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

А теперь три десятка бедных стран в этом году могут столкнуться с масштабным голодом.

По самым свежим данным ООН, в мире хронически недоедает почти 1 миллиард человек - каждый восьмой житель планеты. А из-за вызванного коронавирусом кризиса их число вырастет еще на 130 миллионов только за 2020 год. Бизли предупреждает: голодать будут 265 миллионов человек.

EPA Развивающиеся страны ждет голод

Продовольственная программа ООН, которую он возглавляет, - крупнейшая гуманитарная организация в мире. Она ежедневно кормит почти 100 миллионов человек. Если эту помощь вдруг остановить, каждый день до 300 тысяч человек будут умирать от голода.

“Мы не говорим о людях, которые ложатся спать голодными. Мы говорим об экстремальных условиях, о чрезвычайном положении – люди буквально маршируют на грани голода. Если мы не найдем еду людям, люди умрут. Пандемия унесла нас на неизведанную территорию. Теперь, боже мой, это идеальный шторм. Мы смотрим на широко распространенный голод библейских масштабов", - резюмирует Бизли в интервью Guardian.

Бизли считает, что хрупкие системы здравоохранения многих развивающихся стран не смогут справиться с ситуацией, а экономическая катастрофа, последовавшая за пандемией, приведет к огромной нагрузке на ресурсы.