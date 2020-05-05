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В ОАЭ пожар охватил почти весь небоскреб

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Огонь распространился почти на все 48-этажное здание, расположенное в городе Шарджа. Информации о пострадавших пока нет.

В Шардже, ОАЭ, загорелся небоскреб. Об этом сообщает Khaleej Times во вторник, 5 мая.

Кадры с места происшествия свидетельствуют, что горят почти все этажи небоскреба.

По предварительным данным, пожар мог начаться в одном из ресторанов. Теперь на месте ЧП работают пожарные и медики.

Напомним, что 28 марта прошлого года пожар вспыхнул в небоскребе в бизнес-квартале Дакки. Власти Бангладеш считают, что в здании, вероятно, не соблюдались необходимые меры противопожарной безопасности. Тогда погибли 25 человек.

Также сообщалось, что в Дубае горел небоскреб. Здание Zen Tower было полностью эвакуировано, жертв и пострадавших в результате пожара нет.

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Теги: ОАЭ, пожар, небоскребы, высотка, небоскреб
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Источник: korrespondent.net

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