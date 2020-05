В ОАЭ пожар охватил почти весь небоскреб

Огонь распространился почти на все 48-этажное здание, расположенное в городе Шарджа. Информации о пострадавших пока нет.

В Шардже, ОАЭ, загорелся небоскреб. Об этом сообщает Khaleej Times во вторник, 5 мая.

Кадры с места происшествия свидетельствуют, что горят почти все этажи небоскреба.

По предварительным данным, пожар мог начаться в одном из ресторанов. Теперь на месте ЧП работают пожарные и медики.

Fire breaks out in Sharjah building



Details...https://t.co/ECgPVKKWVk



Video by Abhishek Sen Gupta/Khaleej Times pic.twitter.com/aEyzjbihPh — Khaleej Times (@khaleejtimes) May 5, 2020

Напомним, что 28 марта прошлого года пожар вспыхнул в небоскребе в бизнес-квартале Дакки. Власти Бангладеш считают, что в здании, вероятно, не соблюдались необходимые меры противопожарной безопасности. Тогда погибли 25 человек.

Также сообщалось, что в Дубае горел небоскреб. Здание Zen Tower было полностью эвакуировано, жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet