В США уже больше 70 тысяч смертей от COVID-19

За сутки в стране от коронавируса скончались более 1,2 тысячи человек. При этом было выявлено 11,7 тысяч новых случаев инфекции.

В США от коронавируса умерли более 70 тысяч человек huffpost.com

Количество смертей от коронавируса в США превысило 70 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Worldometers во вторник, 5 мая.

По состоянию на вечер 5 мая в стране зафиксировано 71 148 летальных исходов среди пациентов с подтвержденным коронавирусом. При этом за сутки в США от COVID-19 умерли 1227 человек.

Также количество зараженных коронавирусом в США за сутки увеличилось на 11 735 человек. Таким образов всего в Америке подтверждено 1 224 570 случаев инфекции.

Более 192 тысяч американцев уже выздоровели, а 961 245 пациентов продолжают болеть.

Напомним, что в США прогнозируют рост смертей от коронавируса к августу. Преждевременный отказ от карантинных ограничений может привести к увеличению числа жертв, заявили эксперты.

Также сообщалось, что Трамп обещает назвать источник происхождения коронавируса. Несмотря на информацию спецслужб, американский президент верит, что Китай искусственно создал вирус.

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