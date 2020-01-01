Вакцина от COVID может появиться уже к концу года

Экспериментальную вакцину сейчас тестируют на людях в Германии и США. К концу 2020 года доступными могут быть уже миллионы доз.

Вакцина от коронавируса может появиться в миллионах доз к концу 2020

В США и Германии уже начали испытывать на людях экспериментальную вакцину от коронавируса - миллионы доз вакцины могут появиться уже к концу 2020 года. Об этом сообщает CNN во вторник, 5 мая.

Над вакциной работает компания BioNTech. Ее гендиректор Угур Шахин заявил, что процесс одобрения регулирующих органов может быть ускорен из-за глобальной пандемии.

"Преимущество вакцины в ситуации пандемии намного больше, и поэтому одобрение или разрешение вакцины в ситуации пандемии должно следовать другим правилам, чем мы видели в прошлом", - подчеркнул Шахин.

По словам главы компании, вакцина имеет "очень обнадеживающие" доклинические данные.

"Мы видим сильную реакцию на вакцины даже при низких дозах. И мы полагаем, что вакцина действует", - отметил Шахин.

При этом если вакцина будет одобрена регулирующими органами, то партнеры "готовы работать как можно быстрее", чтобы доставить ее населению, заверил гендиректор компании.

Напомним, что ранее Израиль заявил о создании вакцины против коронавируса. Массовое внедрение нового препарата может затянуться на годы из-за сложных процедур согласования.

Также сообщалось, что на вакцину от коронавируса нужно до 50 млрд евро. В ходе двухнедельного онлайн-марафона планируют собрать 7,5 миллиардов евро на разработку вакцины. Нужно - впятеро больше.

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