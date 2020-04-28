Медсестра пожаловалась на ожоги от маски

Девушка выложила в сеть фотографию лица, покрытого красными пятнами и волдырями. По ее словам, это химический ожог второй степени.

Медсестра больницы в городе Карабаново Владимирской области, РФ, получила химические ожоги на лице после контакта с защитной медицинской маской. Она объяснила это хитрым способом дезинфицировать маски для повторного использования, который якобы придумало руководство больницы. Об этом, во вторник, 5 мая, сообщает РИА Новости.

Медсестра Ольга Овинникова, которая работает в Александровской ЦРБ во Владимирской области, опубликовала на своей странице в Instagramфотографию с красными пятнами и волдырями на лице, заявив, что у нее химический ожог второй степени. Девушка пояснила, что "одноразовые костюмы химзащиты в больнице замачиваются в хлорке и используются по несколько раз".

По словам девушки, маска, пропитанная неизвестным обеззараживающим раствором, и вызвала на её коже такую реакцию.

Сообщается, что следственные органы страны начали проверку в связи с публикациями девушки в социальной сети.

Ранее медсестра из Бостона решила в одиночку пробежать положенные 42 километра. Кроме того, у нее возникла идея: отправить послание всему городу, а именно выстроить маршрут так, чтобы из него на карте в мобильном приложении сложилась надпись Boston Strong, но допустила ошибку в слове Strong.

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