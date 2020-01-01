Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Из-за коронавируса французские пивовары выльют миллионы литров пива

Комментариев: 0
Закрытие кафе, ресторанов, прекращение туристической деятельности и отмена всех фестивалей и ярмарок в Европе привели к просрочке более 10 миллионов литров пива.
В результате отмены массовых праздников и закрытия кафе срок годности пива истек
В результате отмены массовых праздников и закрытия кафе срок годности пива истек

В профсоюзе Brasseurs de France (Пивовары Франции) после дистанционного совещания, в котором приняли участие представители 300 предприятий, было принято решение утилизировать не менее 10 миллионов литров пенного напитка из-за резкого падения спроса. Об этом, во вторник, 5 мая, пишет газета Les Echos.

"Внезапное закрытие кафе, ресторанов, прекращение туристической деятельности и отмена всех фестивалей и ярмарок привели к просрочке более 10 млн литров пива, находившегося в основном в бочках", - заявили представители организации.

Отмечается, что и сама утилизация пенного напитка тоже потребует от предприятий серьезных затрат.

К концу апреля около 25% пивоварен во Франции полностью прекратили деятельность, еще у 40% производство сократилось на 60%. В общей сложности 70% французских пивоварен заявили о сокращении доходов как минимум на 50% после 15 марта.

И хотя в стране стартовал выход из режима самоизоляции, открытие ресторанов и кафе во Франции ожидается не раньше второго июня.

Ранее во Франции заявили, что, возможно, нашли нулевого пациента с коронавирусом. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: алкоголь, Франция, бизнес, пиво, пандемия, убытки, утилизация, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь