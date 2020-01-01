Трамп объявил, что группа по борьбе с COVID-19 в США прекращает работу

Вместо нее Белый дом создаст другую группу, которая займется вопросами восстановления экономики страны.

Президент США Дональд Трамп объявил журналистам, что сформированная им в конце января группа по борьбе с COVID-19 прекращает работу, а вместо нее в Белом доме будет создана другая межведомственная группа, которая займется вопросами восстановления экономики страны. Об этом во время выступления в американском штате Аризона сообщил президент США Дональд Трамп во вторник, 6 мая.

По его словам, Майк Пенс и его коллеги проделали большую работу, однако на данный момент необходима “немного другая форма”.

“Эта форма - безопасность и возобновление. У нас будет другая группа, созданная для этого”, - заявил американский лидер.

Объясняя причины такого решения, Трамп сказал, что нельзя полностью закрыть Штаты на ближайшие пять лет, а потому в Белом доме рассматривают следующие этапы выхода из кризиса.

Он же сообщил, что в новую группу перейдут координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс и директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Кроме того, американский лидер спрогнозировал начало открытия страны, возобновления работы предприятий.

Ранее Трмап заявил, что США вскоре предоставят информацию о происхождении коронавируса.

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