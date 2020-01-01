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Надежда Бабкина рассказала о перенесенной пневмонии

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По ее словам, она соблюдала все правила гигиены, носила маску, а незадолго до болезни вообще устроила генеральную уборку квартиры.
Бабкина рассказала о пораженных пневмонией легких
Бабкина рассказала о пораженных пневмонией легких
instagram.com/ngbabkina

Российская певица Надежда Бабкина рассказала о том, как перенесла пневмонию. По ее словам, она почувствовала себя плохо перед самой госпитализацией: было трудно дышать, болела голова, подкатывала тошнота и сонливость. Об этом, во вторник, 5 мая, сообщило Федеральное агентство новостей.

Исполнительница вызвала скорую помощь, после чего ее доставили в одну из московских больниц. Оказавшись в приемном покое, Бабкина уже не смогла самостоятельно передвигаться.

“Врачи три раза посмотрели мои легкие с помощью компьютерной томографии и поставили ей диагноз пневмония”, - рассказала Бабкина.

Из-за заболевания у певицы оказались повреждены 80% легких.

Певица рассказала, что ее поместили в реанимацию и кормили какое-то время через зонд.

“По словам медиков, я продолжала разговаривать в бессознательном состоянии и даже ругалась матом”, - поделилась певица.

Надежде Бабкиной 19 марта исполнилось 70 лет. Пациенты с коронавирусом старше 65 входят в группу риска, поскольку вирус ускоряет развитие хронических заболеваний.

Напомним, 6 апреля стало известно, что Бабкина находится в коме из-за двухсторонней пневмонии, которая якобы возникла на фоне коронавируса.
 
Через неделю, по данным СМИ, она пришла в сознание. Затем появилась информация, что певица в депрессии после комы.
 
Затем Надежда Бабкина сама сообщила о своем выздоровлении. Об этом она написала в Instagram 30 апреля.

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Теги: Россия, пневмония, певица, Коронавирус, Надежда Бабкина
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Источник: korrespondent.net

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